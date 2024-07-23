Угорщина і Словаччина хочуть обговорити в ЄК припинення транзиту роснафти через Україну

Угорщина і Словаччина ініціювали скликання комітету з питань торговельної політики у Єврокомісії, щоб обговорити зупинку транзиту нафти російського "Лукойлу" через Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час брифінгу у Брюсселі заявив речник Єврокомісії Олоф Гілл.

Він підтвердив, що віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс отримав спільний лист від міністрів закордонних справ Угорщини і Словаччини щодо впливу зупинки постачання нафти "Лукойл" через трубопровід "Дружба".

Наразі Єврокомісія вивчає цей лист, додав речник.

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Гілл розповів, що наразі немає безпосереднього впливу на безпеку постачання нафти до ЄС через зупинку транзиту нафти через Україну, однак Єврокомісія постійно стежить за ситуацією, а також перебуває в тісному контакті з угорською та словацькою владами.

Він також наголосив, що лише Єврокомісія, а не окремі країни-члени, може ініціювати будь-які подальші дії та процедури у контексті цього питання.

"Тому ми зараз вивчаємо зміст листа, дивлячись на деталі цієї дії України, а потім ми вирішимо, яких кроків вжити далі. Я можу додати, що Словаччина та Угорщина скликали засідання комітету з торговельної політики цієї середи, що стане можливістю обговорити це питання далі та дасть нам більше інформації, щоб краще оцінити факти, перш ніж ми ухвалимо будь-яке рішення", – додав Гілл.

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Глава угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що, зупинивши транзит найти "Лукойл", Україна нібито порушила Угоду про асоціацію з ЄС.

Тим часом очільник українського "Нафтогазу" Олексій Чернишов заявив, що обсяги транзиту нафти через українську ГТС у липні не змінилися. "Там немає нафти від "Лукойлу", але обсяги ті самі", – сказав він.

Прем’єр Словаччини Роберт Фіцо раніше нагадав, що Словаччина допомагала Україні з імпортом дизелю та заявив, що Словаччина "не має бути заручником" відносин між Україною і РФ.

Нагадаємо, минулого тижня Словаччина та Угорщина заявили про зупинку Україною транзиту нафти "Лукойлу".

Європейська правда