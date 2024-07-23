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"Укрнафта" закупить пожежні автоцистерни: очікувана вартість 59 мільйонів 

Вівторок, 23 липня 2024, 15:32 - Віктор Волокіта

ПАТ "Укрнафта" оголосила тендер на закупівлю чотирьох пожежних автоцистерн. 

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Як йдеться в повідомленні, дві одиниці потрібно поставити в Сумську область, ще по одній - в Полтавську та Чернігівську області. 

Згідно з тендерною документацією, строк поставки всього товару не повинен перевищувати 150 календарних днів з моменту підписання договору, але не пізніше 31.12.2024. 

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Загальна очікувана вартість 58,9 млн грн без ПДВ.

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій - до 30 липня 2024 року.

Нагадаємо: 

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ПАТ "Укрнафта" підписало договір із офіційним дилером Toyota в Україні - ТОВ "Сервісний центр "Діамант" (Львів) на поставку до 30 листопада поточного року 52 автомобілів Toyota Corolla на загальну суму 41,62 млн грн.

Економічна правда

Укрнафта тендер
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