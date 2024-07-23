Ближче до цифрового ринку з ЄС: уряд ухвалив постанову про е-довірчі послуги
Кабінет міністрів підтримав постанову, яка затверджує обов’язковий для зберігання перелік документів, отриманих внаслідок надання електронних довірчих послуг.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Окрім того, постанова регулює процес передавання повноважень з надання цих послуг, якщо попередній надавач припиняє діяльність", - зазначили в міністерстві.
Це, як йдеться в повідомленні, забезпечить приведення у відповідність до Закону України "Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги" та пришвидшить інтеграцію України до Єдиного цифрового ринку ЄС.
"Ухвалення постанови дає змогу чітко регулювати надання е-довірчих послуг та наближає українське законодавство до вимог європейських і міжнародних стандартів. А також дає змогу запровадити механізм безперервного надання е-довірчих послуг у разі припинення діяльності окремого надавача", - додали в пресслужбі міністерства.
Економічна правда