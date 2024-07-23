ЄС надасть "Укрзалізниці" 40 мільйонів євро на модернізацію залізничних колій
Євросоюз виділить "Укрзалізниці" 42,95 млн євро на вдосконалення залізничної мережі.
Про це повідомила пресслужба УЗ.
"Цей проєкт передбачає вдосконалення залізничної мережі та розвиток колії 1 435 мм для забезпечення технологічної сумісності та підвищення пропускної спроможності залізничної інфраструктури. Його загальний бюджет 85,91 млн євро, механізм ЄС надасть "Укрзалізниці" 42,95 млн євро", - йдеться в повідомленні.
У межах зазначеної заявки планується реалізувати проєктування реконструкції споруд залізниці з впровадженням та будівництвом колії 1 435 мм на ділянках Чоп – Львів та Львів — Чернівці — Вадул-Сірет — Держкордон.
Планується також розробити стратегію реконструкції Львівського залізничного вузла з урахуванням перспектив розширення залізничної мережі колії шириною 1 435 мм транс'європейської транспортної мережі (TEN-T) на території України.
Крім того, кошти підуть на проєктування та будівництво колії 1435 мм з електрифікацією на дільниці Павлове-2/Матьовце – Ужгород та електрифікацію колії 1435 мм на ділянці Чоп – Ужгород.
Передбачені проєктом витрати і на проведення експертизи щодо відповідності вимогам TSI вищезазначених проєктів, а також ділянок Ковель – Ягодин – Держкордон та Медика/Мостиська ІІ – Львів (Скнилів).
Економічна правда.