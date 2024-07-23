ЄІБ втричі збільшить позику для Києва на нові тролейбуси та вагони метро

Kaniuka Ruslan / Ukrinform/Future Publishing via Getty Images

Європейський інвестиційний банк збільшить обсяг фінансування проєкту "Київський міський електротранспорт" зі 100 мільйонів євро до 300 мільйонів євро.

Про це йдеться у листі ЄІБ на адресу українського уряду, який є в розпорядженні ЕП.

З проханням про збільшення суми позики до ЄІБ звернулась Київська міська державна адміністрація. Кошти використають до 2029 року на придбання та оновлення тролейбусів та вагонів метрополітену.

Початкову рамкову угоду розміром 100 млн євро ЄІБ відкрив у грудні 2021 року. Перший тендер на купівлю тролейбусів загальною вартістю 50 млн євро не відбувся . Решта 50 млн євро з початкової кредитної лінії будуть використані на придбання вагонів метро, яких, як зазначається у листі ЄІБ, "терміново потребує Київ".

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"За нинішніх обставин КП "Київський метрополітен" більше не має доступу до запасних частин, необхідних для регулярного технічного обслуговування вагонів метро, 80% з яких вироблені в Росії, причому понад 60% з них є застарілими", – йдеться у листі.

Додаткову суму позики розміром 200 млн євро пропонується використати саме на повноцінну модернізацію або заміну вагонів метро.

Загальна вартість проєкту "Київський міський електротранспорт" збільшиться з 217 млн євро до 417 млн євро, з яких 300 млн євро – кошти ЄІБ, 100 млн євро – Європейського банку реконструкції та розвитку, 17 млн євро – власні кошти Києва.

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Зазначимо, що Київ оголосив вже третій тендер на купівлю тролейбусів. У першому, оголошеному в листопаді 2022 року, ніхто не взяв участі, другий, оголошений в серпні 2023 року, скасували.

Видання Alltrans повідомляло, що, згідно з умовами тендеру, одиночні та двосекційні тролейбуси будуть поставлені в рамках одного лоту, а співвідношення їхньої кількості в оголошені не вказано.

"Це зберігає ті самі проблеми, які відбувались минулого разу, коли українські виробники не змогли взяти участь, а іноземні – запропонували суто формальну кількість двосекційних тролейбусів", – йшлося у повідомленні.

Детальніше читайте у статті: Київ може залишитися без нових тролейбусів. Що сталось?

Економічна правда