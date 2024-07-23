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"Енергоатом" уклав кредитну угоду на 9,5 млрд на поставки ядерного палива від Urenco 

Вівторок, 23 липня 2024, 10:28 - Віктор Волокіта

НАЕК "Енергоатом" та консорціум міжнародних банків, що складається з Deutsche Bank AG та Barclays Bank PLC, 17 липня 2024 року уклали кредитну угоду на суму 181 млн фунтів стерлінгів (9,5 млрд грн.)

Про це повідомляє пресслужба Міненерго. 

Мета кредиту – забезпечити виконання договору між НАЕК "Енергоатом" та Urenco з питань закупівлі ядерного палива. 

Зокрема, як йдеться в повідомленні, кошти використовуватимуться для фінансування постачання ядерних матеріалів - збагаченого та природного гексафториду урану — за зазначеним контрактом. 

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"Домовленості передбачають постачання ядерних матеріалів до 2035 року з можливістю пролонгації контракту до 2043 року. Кредит надається на 5 років під гарантію Уряду Великої Британії (через експортне кредитне агентство UKEF)", - повідомили в Міненерго. 

Нагадаємо: 

У листопаді 2023 року НАЕК "Енергоатом" та Urenco підписали контракт про постачання збагаченого уранового продукту для українських АЕС.

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Економічна правда. 

Енергоатом Британія ядерна енергетика
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