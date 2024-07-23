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Boeing та "Антонов" підписали попередню угоду щодо виробництва безпілотників

Вівторок, 23 липня 2024, 09:00 - Віктор Волокіта , Українська правда

Корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду, яка може посприяти спільному виробництву безпілотних систем для України.

Джерело: американське видання "Breaking Defense"

Деталі: В оприлюдненому меморандумі для "Антонова" відкривається можливість отримати інженерну підтримку від Boeing. Крім того, йдеться про навчання, логістичну підтримку та технічне обслуговування безпілотників (зокрема ScanEagle від Boeing).

Гендиректор Boeing Тед Колберт повідомив, що ця угода "демонструє постійну співпрацю з "Антонов". Водночас гендиректор ДП "Антонов" Євген Гаврилов заявив, що сьогоднішня угода може сприяти подальшому розвитку оборонної промисловості України.

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Антонов Boeing
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