Cеред світових лідерів: Nemiroff увійшов до десятки найшвидше зростаючих брендів міцних напоїв

Український бренд Nemiroff увійшов до рейтингу найбільш швидко зростаючих брендів міцних напоїв у світі. Nemiroff посів місце у десятці лідерів за даними міжнародного видання The Spirits Business.

У 2023 році бренд показав стрімке зростання на 41,7%, що дозволило йому потрапити до когорти світових лідерів та отримати звання Vodka Brand Champion 2024, зазначає 24 Канал.

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Компанія закріпила свої позиції як світовий лідер в індустрії міцних напоїв, демонструючи вагомі результати на різних континентах. Окремо варто відзначити зростаючу популярність преміум лінійки De Luxe.

В Україні Nemiroff утримує позицію горілки №1 та активно розширює свій вплив за кордоном.

Зокрема на Близькому Сході Nemiroff займає провідну позицію як бренд горілки №1 в ОАЕ, включаючи Абу-Дабі та Північні Емірати. Також є найпопулярнішою горілкою в Азербайджані.

Водночас у Грузії Nemiroff є брендом імпортної горілки №1, а в Казахстані – другим за популярністю імпортним брендом горілки.

Компанія досягла значних успіхів у Європі: до прикладу, у Фінляндії Nemiroff входить до п'ятірки найбільших імпортних горілчаних брендів, а у Великій Британії за рік досяг зростання у шість разів, потрапивши до десятки найбільших імпортних брендів горілки.

У сегменті duty-free Nemiroff, де до війни бренд посідав впевнене місце в трійці найбільших горілчаних брендів світу, також демонструє позитивну динаміку. Так, бренд займає друге місце серед горілчаних брендів у duty-free Чехії, входить до трійки лідерів у Румунії та до п'ятірки в Індії та Німеччині.

Це не перше визнання Nemiroff на міжнародній арені. Відтак у 2020 році бренд очолив список 100 найкращих міжнародних компаній-виробників міцного алкоголю за швидкістю зростання, випередивши не тільки 16 горілчаних брендів світу, але й відомих виробників віскі, джина, рому та текіли.

Важливо зазначити, що такі успіхи позитивно впливають на економіку України - торік компанія сплатила 1,6 мільярда гривень податків.