Американський необанк Mercury заблокував рахунки українських підприємців

Американський необанк Mercury припиняє підтримку рахунків компаній, засновники яких мають паспорти певних країн, включаючи Україну.

Про це повідомив засновник Petcube та TheFourthLaw.ai Ярослав Ажнюк у Facebook.

Зазначається, що через недавні зміни Mercury припиняє підтримку рахунків компаній, засновники яких мають паспорти Білорусі, Куби, Ірану, Північної Кореї, Росії, Сирії, Венесуели та України. Остаточне закриття рахунків заплановане на 13 серпня 2024 року.

Наразі українські власники рахунків матимуть повний доступ до свого акаунта до 6 серпня. Після цього доступ буде обмежено, окрім можливості завершити виплати коштів до повного закриття рахунків 13 серпня.

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За словами Ажнюка, це не перший випадок такої ситуації з боку американської фінансової системи. Раніше цього року український підприємець не зміг переказати гроші до України зі свого рахунку в банку Chase.

Крім того, у січні 2021 року американський фінансовий сервіс Robinhood перестав відкриватися з українських ІР, додає Ажнюк.

Економічна правда.

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