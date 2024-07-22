Всі розділи
Укр / Рус

У Херсоні домовилися з USAID про поставку газопоршневих генераторів

Понеділок, 22 липня 2024, 19:58 - Олексій Павлиш

У Херсоні домовилисm з представниками USAID щодо поставки газопоршневих генераторів - додаткових джерел електричного живлення для міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА за підсумками онлайн-наради за участю представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та заступника начальника Херсонської ОВА Антона Самойленка.

"За результатами обговорення було досягнуто домовленостей з представниками USAID щодо поставки газопоршневих генераторів до Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газопоршневі установки генеруватимуть електроенергію передусім для підприємств критичної інфраструктури, що дозволить місту мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії.

Реклама:

"Крім того, вироблена установками електрична енергія може відпускатися в мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години", - додали в ОВА.

Економічна правда

Херсон енергетика
Реклама:
Матеріали за темою
Окремі райони Херсона вже кілька діб залишаються без світла 24 червня 2024, 11:48
Мільйони на відбудову Херсонщини освоює фірма, пов'язана з заступником голови ОВА - ЗМІ 21 червня 2024, 12:15
Сальдо дозволив експортерам з РФ вивезти з окупованої Херсонщини 34 тисячі тонн зерна на €6 мільйонів – "Схеми" 6 червня 2024, 19:55
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті