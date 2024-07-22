У Херсоні домовилися з USAID про поставку газопоршневих генераторів

У Херсоні домовилисm з представниками USAID щодо поставки газопоршневих генераторів - додаткових джерел електричного живлення для міста.

Про це повідомляє Херсонська ОВА за підсумками онлайн-наради за участю представників Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) та заступника начальника Херсонської ОВА Антона Самойленка.

"За результатами обговорення було досягнуто домовленостей з представниками USAID щодо поставки газопоршневих генераторів до Херсона", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що газопоршневі установки генеруватимуть електроенергію передусім для підприємств критичної інфраструктури, що дозволить місту мати безперебійне теплопостачання в умовах аварійних або планових відключень електроенергії.

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"Крім того, вироблена установками електрична енергія може відпускатися в мережу для інших споживачів, що може зменшити дефіцит в енергосистемі в пікові години", - додали в ОВА.

Економічна правда