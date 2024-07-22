ЄІБ найближчим часом схвалить пакет підтримки енергосектору України на €250 мільйонів – Мінфін

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) найближчим часом схвалить пакет підтримки енергосектору України на 250 млн євро.

Про це повідомляє Міністерство фінансів за підсумками онлайн-зустрічі мністра фінансів Сергія Марченка з головою Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) Надею Кальвіно та головою представництва ЄІБ в Україні Жаном Ерік де Загоном.

"Сторони обговорили стан впровадження програм співпраці, а також нові проєкти підтримки. Уряд України та ЄІБ ретельно працюють над підготовкою нових фінансових угод", - йдеться у повідомленні.

"Європейський інвестиційний банк системно підтримує Україну у пріоритетних напрямах. І ми продовжуємо працювати над розширенням нашого партнерства. Загалом обсяг ініціатив ЄІБ у державному секторі складає 26 проєктів обсягом 5,3 млрд євро", - заявив Марченко.

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Обсяг портфеля спільних проєктів у державному та приватному секторі є найбільшим за всі роки співпраці і сягає понад 7 млрд євро. З початку повномасштабної війни обсяг наданих інвестицій ЄІБ у всіх напрямах - близько 2 млрд євро, долали у Мінфіні.

Фінансова підтримка ЄІБ спрямовується на забезпечення пріоритетних потреб країни, у тому числі на відновлення критичної інфраструктури та відновлення енергосистеми.

Марченко також наголосив на нагальній потребі у підтримці енергетичного сектору України, а також розробці нових проєктів з відновлення та розвитку електроенергетики в Україні. Очікується, що банк найближчим часом схвалить пакет підтримки енергетичного сектору України на суму 250 млн євро.

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Сторони домовились продовжити роботу над ефективним впровадженням поточних і потенційних проєктів та залученням нових інвестицій ЄІБ в Україну.

Економічна правда