Марченко про пакет збільшення податків: Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни
Міністр фінансів Сергій Марченко закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про підвищення військового збору.
Про це він написав в колонці для LB.ua.
"Війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень", - написав Марченко.
"Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни", – зазначив міністр.
Як приклад він навів Велику Британію, яка у період Першої світової війни змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дало змогу країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат. У США під час тієї ж війни гранична податкова ставка зросла з 7% до 77%, що також сприяло значному зростанню надходжень.
Друга світова війна знову підтвердила цей принцип. У Великій Британії максимальна ставка податку на прибуток підвищилася до 97,5%. У США податок на найнижчий рівень доходів зріс з 4% до 23%, а податки на надприбутки доходили до 94%.
Він також написав, що основним джерелом фінансування додаткових військових потреб стануть внутрішні запозичення (220,1 млрд грн).
За його підрахунками, перевиконання доходів держбюджету в першому півріччі 2024 року - 75,8 млрд грн., скорочення видатків - 65,7 млрд грн. і підвищення акцизу на пальне - 16,9 млрд грн.
Решту 121,8 млрд грн має принести підвищення ставок військового збору.
Нагадаємо:
Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.
Основні зміни, які пропонуються:
- Підвищення військового збору:
- Для фізичних осіб – до 5% від доходів.
- Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) – 1% від доходу.
- Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи – 5%.
- Для ФОП на єдиному податку третьої групи - 1%.
- Інші податки та збори:
- 5% військовий збір при купівлі банківських металів.
- 30% військовий збір на продаж ювелірних виробів.
- 15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю).
- 5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об'єкт за рік).
- 5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку.
- Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу).
- Специфічна ставка акцизного податку на напої (0,1 євро за літр). Вже прийнята ВР.
Економічна правда