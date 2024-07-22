Марченко про пакет збільшення податків: Країни, які ухвалюють складні рішення, виграють війни

Міністр фінансів Сергій Марченко закликав народних депутатів підтримати законопроєкт про підвищення військового збору.

Про це він написав в колонці для LB.ua.

"Війна невблаганна і вона триває. Тому ми маємо відповідати на нові запити Сил оборони та інших військових відомств на додаткове фінансування. Така потреба становить 500 млрд гривень", - написав Марченко.

"Міжнародний досвід показує, що країни, які своєчасно ухвалюють складні рішення, виграють війни", – зазначив міністр.

Реклама:

Як приклад він навів Велику Британію, яка у період Першої світової війни змогла значно збільшити податкові надходження шляхом підвищення ставки податку на прибуток з 6% до 30%. Це дало змогу країні забезпечити значні кошти для фінансування військових витрат. У США під час тієї ж війни гранична податкова ставка зросла з 7% до 77%, що також сприяло значному зростанню надходжень.

Друга світова війна знову підтвердила цей принцип. У Великій Британії максимальна ставка податку на прибуток підвищилася до 97,5%. У США податок на найнижчий рівень доходів зріс з 4% до 23%, а податки на надприбутки доходили до 94%.

Він також написав, що основним джерелом фінансування додаткових військових потреб стануть внутрішні запозичення (220,1 млрд грн).

Реклама:

За його підрахунками, перевиконання доходів держбюджету в першому півріччі 2024 року - 75,8 млрд грн., скорочення видатків - 65,7 млрд грн. і підвищення акцизу на пальне - 16,9 млрд грн.

Решту 121,8 млрд грн має принести підвищення ставок військового збору.

Нагадаємо:

Уряд готується прийняти законопроєкт про підвищення ставок військового збору.

Основні зміни, які пропонуються:

Підвищення військового збору:

Для фізичних осіб – до 5% від доходів.



Для юридичних осіб (платників податку на прибуток підприємств та платників єдиного податку 3 та 4 групи) – 1% від доходу.



Для ФОП на єдиному податку першої, другої, четвертої групи – 5%.



Для ФОП на єдиному податку третьої групи - 1%.

Інші податки та збори:

5% військовий збір при купівлі банківських металів.



30% військовий збір на продаж ювелірних виробів.



15% військовий збір при купівлі нового авто (крім випадків забезпечення осіб з інвалідністю).



5% військовий збір при продажу нерухомості (для фізосіб, які продали один об'єкт за рік).



5% військовий збір на послуги мобільного зв'язку.



Щомісячний авансовий внесок з податку на прибуток для продавців пального (у розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати, встановленою законом на 1 січня звітного (податкового) року, з розрахунку на 1 кубічний метр резервуарів для зберігання бензину та дизельного палива та скрапленого газу).



Специфічна ставка акцизного податку на напої (0,1 євро за літр). Вже прийнята ВР.

Економічна правда