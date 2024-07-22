Матриця реформ: Мінфін оновив умови та рекомендації міжнародних партнерів

Міністерство фінансів оновило Матрицю реформ станом на кінець червня 2024 року.

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

Оновлена Матриця реформ включає 314 реформаційних заходів, яким відповідає 520 індикаторів до виконання. Усі заходи представлені в таких офіційних документах:

Звіт Єврокомісії щодо України в межах пакету розширення ЄС;

Програма МВФ Extended Fund Facility;

План України для фінансового інструменту ЄС Ukraine Facility;

Умови кредитного інструменту Світового Банку Development Policy Loan.

Серед пріоритетних напрямів: правосуддя, фундаментальні права та безпека, енергетика, фінансові сервіси, фінансові та бюджетні положення.

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"Впровадження заходів із Матриці реформ сприятиме євроінтеграційному шляху України, посиленню конкурентоспроможності економіки, а також дозволить залучити фінансову підтримку, яка передбачена вищезазначеними програмами співпраці", - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що збільшення кількості умов в оновленій Матриці реформ зумовлене, по-перше, переглядом програм співпраці з міжнародними партнерами, по-друге, врахуванням заходів на наступні роки. Раніше інструмент включав умови переважно на 2024 рік.

Нагадаємо:

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Матриця реформ - це аналітичний інструмент із умовами та рекомендаціями міжнародних партнерів України.

Уряд України презентував сайт Матриці реформ у червні 2024 року.

Інструмент дозволяє громадянам України, іноземними партнерам легко і швидко знаходити інформацію про терміни, графіки, відповідальних за виконання умов у різних сферах, вплив на економіку.

Економічна правда