"Держоператор тилу" замінив постачальника харчів для ЗСУ у Донецькій області за 2 млрд

Підряд від "Державного оператору тилу" вартістю 2,02 млрд грн на продукти для Збройних Сил України в Донецькій област виграло ТОВ "Трейд граніт інвест".

Про це пишуть "Наші гроші" з посиланням на Prozorro.

Як пише видання, раніше фірма "Гранпрі лтд" не справилась з організацією харчування бійців у Донецькій області. Вона виграла тендер на друге півріччя вартістю 3,47 млрд грн.

Але представники "Держоператора тилу" своєчасно виявили проблеми з матеріально-технічною базою фірми на Донеччині. Відтак угода з нею була розірвана і було оголошено новий підряд, який і виграло ТОВ "Трейд граніт інвест".

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"Наші гроші" зазначають, що це фірма з пулу старих постачальників харчів для військових. Вона пов’язана з групою, що за часів Порошенка була одним з найбільших постачальників палива Міноборони та Укрзалізниці. Та під час реформи харчування ЗСУ в останній рік найзапекліше оспорювала в судах новації "Держоператора тилу" на кшталт необхідності труїння щурів на харчових складах постачальників Міноборони.

Водночас "Держоператор тилу" оголосив нові торги на закупівлю харчів для військ на 2025 рік очікуваною вартістю 44 млрд грн.

Вони проводяться по новій процедурі "динамічна система закупівель".

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Нагадаємо:

Господарський суд Дніпропетровської області призначив стягнути з ТОВ "Дніпровські енергетичні послуги" 678 тис грн. переплати за енергетичні послуги, які воно отримало від криворізького відділу освіти.

Економічна правда