Унаслідок обстрілів є нові знеструмлення у трьох областях – Міненерго

Унаслідок обстрілів є нові знеструмлення у Чернігівській, Херсонській та Донецькій областях. Протягом доби діють обмеження споживачів.

Про це повідомляє Міненерго.

"Ситуація в енергетиці залишається складною. У системі є значний дефіцит генерувальних потужностей через масовані ворожі атаки з весни цього року, тривають обстріли, особливо на прифронтових територіях. Часто під обстріли потрапляють підстанції, лінії системи передачі електроенергії.

Упродовж минулої доби енергосистема України приймала надлишки електроенергії з польської енергосистеми", - йдеться у повідомленні.

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На понеділок заплановано, що графіки погодинних відключень діятимуть з 0:00 до 24:00.

Відключень не передбачено для підприємств критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують понад 80 % електроенергії для своїх потреб відповідно до урядової постанови.

Також у міністерстві розповіли про наслідки обстрілів.

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Зокрема, у Чернігівській області на одній з підстанцій оператора системи передачі виявили уламки дрона, пошкоджено обладнання. Споживачі не знеструмлювались.

У Донецькій області під час бойових дій відключалась повітряна лінія. У результаті знеструмилась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі, а також шахта. Під землею перебували 57 працівників, їх вивели на поверхню. Усіх споживачів заживлено.

У Чернігівській області через ворожий обстріл відключалась повітряна лінія, що призвело до знеструмлення 413 побутових споживачів у 6 населених пунктах.

У Херсонській області внаслідок бойових дій відключено повітряну лінію через обрив проводів. При цьому знеструмлено побутових споживачів.

У Запорізькій області біля високовольтної підстанції виявлено дрон невстановленого типу. Викликали ДСНС та поліцію, дрон прибрали.

"Енергетики заживили 28 079 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій та технологічних порушень.

Загалом через бойові дії та техпорушення залишаються знеструмленими 533 населених пункти", - додали в Міненерго.

Протягом доби планується імпорт електроенергії з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини максимальною потужністю 1 298 МВт. Експорту не відбувається та не передбачається.

Економічна правда