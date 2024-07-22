Ціни на нафту зростають на очікуваннях зниження ключових ставок у США

Ціни на нафту зросли, оскільки інвестори очікували подальших ознак того, що США можуть почати знижувати процентні ставки вже у вересні.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 32 центи, або на 0,39%, до $82,95 за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate виросли на 34 центи, або на 0.42%, до $80,47.

"З моменту червневого засідання FOMC дані по інфляції і ринку праці свідчать про дезінфляцію і відновлення балансу на ринку праці, що, як ми очікуємо, дозволить ФРС почати цикл зниження процентних ставок у вересні", - йдеться в аналітичній записці ANZ Research.

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Наступного разу Федеральна резервна система США має переглянути інфляційну політику 30-31 липня і інвестори очікують, що вона залишить незмінною. Але на вересневому засіданні вони шукатимуть додаткові докази того, що зниження ставок відбудеться.

Минулого тижня повільніше, ніж очікувалося, економічне зростання Китаю на 4,7% у другому кварталі викликало занепокоєння щодо попиту на нафту в країні і продовжує тиснути на ціни.

У понеділок Китай здивував ринки, знизивши ключову короткострокову облікову ставку та базові кредитні ставки для стимулювання економіки.

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Економічна правда.