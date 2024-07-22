Окупований Маріуполь "відбудовує" компанія з орбіти внука ексгенпрокурора РФ – "Схеми"

фото: схеми

Ремонтом багатоповерхових житлових будинків в окупованому і зруйнованому армією РФ Маріуполі займається російська компанія з орбіти внука ексгенпрокурора РФ Юрія Чайки.

Про це йдеться у спільному розслідуванні журналістів "Схем" та видання "Бюро".

"За повідомленнями пропагандистських російських ЗМІ, ремонти підʼїздів, заміну електрощитових, роботи зі скління у місті Маріуполі, зокрема в Орджонікідзевському районі, на вулицях Олімпійській та Азовстальській, здійснює компанія "Премиум", роботою якої не задоволені місцеві мешканці", - йдеться у матеріалі.

Розслідувачі виявили, що співзасновником ООО "Премиум" (з грудня 2023 року компанія перереєстрована у Луганську за російським законодавством, до цього працювала в Ульяновську в РФ) є громадянин Росії В’ячеслав Кобець, який є головою правління групи компаній "МБК", що займаються, зокрема, залізничними перевезеннями, торгівлею та будівництвом.

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У цю групу входить фірма "Первая гранитная мастерская". Вона випускає тротуарну та фасадну плитку в Новосибірській області. Бізнес-партнер Кобця в "Первой гранитной мастерской" - Сергій Артемович Чайка.

"Це 22-річний онук колишнього російського генпрокурора Юрія Яковича Чайки. Сергій Чайка є співвласником десяти компаній у Росії, що проводять різноманітну діяльність: це вирощування зернових, надання в оренду транспорту, послуги у сфері дизайну, будівництва та інше.

У власності Сергія, за інформацією з витоків із російської бази ДАІ, - Toyota Land Cruiser 200 та Mercedes-Benz E-Class. На фото у соцмережі Вконтактє Сергій Чайка позує у кріслі приватного літака, у формі автогонщика та на тлі льодової арени. Журналісти звернулися до Сергія Чайки за коментарем через Telegram, але відповіді не отримали", - пишуть "Схеми".

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Зазначається, що родина Чайки побудувала бізнес-імперію з інтересами в різних сферах - від соляної промисловості та девелопменту до розвитку міських просторів та вивезення сміття.

Також журналісти нагадують, що у 2015 році російський "Фонд боротьби з корупцією" оприлюднив розслідування про можливу корупцію серед членів родини генерального прокурора Росії Юрія Чайки та інших високопоставлених співробітників прокуратури та щодо побудови ними бізнесу "на здирництві, відкатах і рейдерстві" і зв’язках зі злочинними угрупованнями.

Юрій Чайка тоді заявив, що розслідування немовби "замовив" британський підприємець Вільям Браудер. Той, у свою чергу, відкинув ці звинувачення.

Лідер Кремля Путін звільнив Юрія Чайку з посади генпрокурора у січні 2020 року і призначив на посаду свого повноважного представника у Північно-Кавказькому федеральному окрузі РФ.

Економічна правда