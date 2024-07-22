Monobank запустив сервіс для бізнесу з безплатними переказами та грою "Косинка"

Перші компанії отримали доступ до mono бізнесу - сервісу для підприємств з безплатними переказами на рахунки інших банків та іншими послугами.

Про це повідомив співзасновник фінустанови Олег Гороховський.

За словами Гороховського, mono бізнес — це:

повністю дистанційне відкриття рахунку. Носити папірці нікуди не потрібно;

безплатні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000 на місяць;

12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня;

єдиний застосунок mono, в якому і особиста картка, і бізнес, а також простий веб-кабінет;

прозорий фінансовий моніторинг;

гра "Косинка" для бухгалтерів.

"Ми навіть не думали працювати з бізнесом, робити ФОПів, еквайринг, покупку частинами. Але на практиці у нас непогано вийшло, і нашими інструментами вже давно користуються як маленькі кавʼярні на районі, так і великі торговельні мережі та підприємства", — зазначив Гороховський.

Реклама:

Визнання стало для компанії стимулом створити кращий досвід для компаній різного розміру, зазначив підприємець.

Він додав, що у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальні домовленості.

"Це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність. Ми хочемо, щоб такому бізнесу жилося простіше, і для нього саме і створили mono бізнес", — написав Гороховський.

Реклама:

Економічна правда.