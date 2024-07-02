"Укрзалізниця" призначає додатковий поїзд Інтерсіті Київ-Одеса

АТ "Укрзалізниця" призначає поїзд Інтерсіті №761/762 Київ-Одеса, який курсуватиме через день з 9 липня.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Поїзд відправлятиметься з Києва о 6:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34.

В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд відправлятиметься о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:54.

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На маршруті курсуватимуть вагони МПЛТ з місцями для сидіння 1-го та 2-го класу.

"Укрзалізниця" також додає місць для поїздок між Києвом та Харковом: з 3 липня щосереди о 23:53 з Києва відправлятиметься поїзд №720, який прибуватиме до Харкова о 5:14.

В зворотному напрямку, з Харкова, поїзд №719 відправлятиметься о 23:30, та прибуватиме до Києва о 5:01.

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Нагадаємо:

"Укрзалізниця" впродовж червня перевезла 2,5 мільйона пасажирів - на 18% більше, ніж торік за цей же період, а також встановили рекорд перевезення пасажирів за одну добу.

Економічна правда