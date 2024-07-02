США виділили понад 170 мільйонів доларів компанії Moderna для вакцини від пташиного грипу
Уряд США виділив 176 мільйонів доларів компанії Moderna для розробки вакцини проти пташиного грипу.
Про це повідомляє агентство Reuters.
Причиною занепокоєння став спалах вірусу H5N1 серед молочних корів у кількох штатах США та інфікуванням трьох працівників молочної промисловості, починаючи з березня цього року.
Кошти, отримані від Управління біомедичних досліджень і розробок США, будуть використані для завершення розробки і тестування допандемічної вакцини на основі мРНК проти пташиного грипу H5N1, йдеться в заяві компанії.
Угода також включає додаткові опції для підготовки та прискорення реагування на майбутні загрози для здоров'я населення, повідомили в компанії.
У березні американські чиновники повідомили про перший спалах вірусу H5N1 серед молочної худоби, який з тих пір інфікував понад 130 стад у 12 штатах.
Вчені занепокоєні тим, що вплив вірусу на птахівництво та молочне виробництво може збільшити ризик того, що вірус мутуватиме і набуде здатності легко поширюватися серед людей, спричиняючи пандемію.
Економічна правда.