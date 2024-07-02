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США виділили понад 170 мільйонів доларів компанії Moderna для вакцини від пташиного грипу

Вівторок, 2 липня 2024, 16:58 - Артур Крижний

Уряд США виділив 176 мільйонів доларів компанії Moderna для розробки вакцини проти пташиного грипу.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Причиною занепокоєння став спалах вірусу H5N1 серед молочних корів у кількох штатах США та інфікуванням трьох працівників молочної промисловості, починаючи з березня цього року.

Кошти, отримані від Управління біомедичних досліджень і розробок США, будуть використані для завершення розробки і тестування допандемічної вакцини на основі мРНК проти пташиного грипу H5N1, йдеться в заяві компанії.

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Угода також включає додаткові опції для підготовки та прискорення реагування на майбутні загрози для здоров'я населення, повідомили в компанії.

У березні американські чиновники повідомили про перший спалах вірусу H5N1 серед молочної худоби, який з тих пір інфікував понад 130 стад у 12 штатах.

Вчені занепокоєні тим, що вплив вірусу на птахівництво та молочне виробництво може збільшити ризик того, що вірус мутуватиме і набуде здатності легко поширюватися серед людей, спричиняючи пандемію.

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Економічна правда.

США фінансування вакцина
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