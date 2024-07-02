НБУ розробив єдиний алгоритм безперервної роботи банків в особливий період

Національний банк України систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

"Як регулятор фінансового ринку Національний банк визначає особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду. З цією метою за період 2004–2024 років було випущено майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів", - повідомляє Нацбанк.

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Наразі Національний банк оформлює їх у єдину систему, що визначає:

Режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим); Порядок прийняття Національним банком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це; Напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком; Вимоги до розроблення Національним банком та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Економічна правда

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