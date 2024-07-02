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НБУ розробив єдиний алгоритм безперервної роботи банків в особливий період

Вівторок, 2 липня 2024, 15:53 - Віктор Волокіта

Національний банк України систематизував в одному документі всі регуляції, які стосуються безперебійного функціонування учасників ринку фінансових послуг у разі настання особливого періоду. 

Про це повідомляє пресслужба НБУ. 

Йдеться про забезпечення безперервної роботи Національного банку, банків, небанківських фінансових установ, інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги. 

"Як регулятор фінансового ринку Національний банк визначає особливості функціонування фінансових установ у разі введення воєнного стану чи особливого періоду. З цією метою за період 2004–2024 років було випущено майже 200 нормативно-правових та розпорядчих актів", - повідомляє Нацбанк. 

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Наразі Національний банк оформлює їх у єдину систему, що визначає: 

  1. Режими функціонування суб’єктів ринку фінансових послуг України під час особливого періоду (режим підвищеної готовності, обмежений режим, критичний режим);
  2. Порядок прийняття Національним банком рішення щодо переходу до функціонування фінансової системи в одному з визначених режимів та механізм інформування учасників ринку про це;
  3. Напрями нормативно-правових актів, що регулюють діяльність суб’єктів ринку фінансових послуг в особливий період щодо безперервності здійснення діяльності та функціонування установ, а також особливості забезпечення надання послуг клієнтам та взаємин між суб’єктами ринку фінансових послуг та Національним банком;
  4. Вимоги до розроблення Національним банком та суб’єктами ринку фінансових послуг відповідних протоколів і порядок введення їх в дію.

Економічна правда

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