Україна отримала майже 6 тисяч сонячних панелей для лікарень: їх встановлять в 5 областях  

У межах спільного проєкту Міністерства енергетики , Міністерства охорони здоровʼя та Європейської комісії "Промінь надії" до України надійшло кілька партій сонячних панелей виробництва компанії Enel S.p.A.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Йдеться про 5876 сонячних панелей загальною потужністю близько 2 МВт. Усі вони будуть передані для забезпечення потреб українських лікарень.

У пресслужбі також зазначили, що енергетичне обладнання надійде до закладів охорони здоров’я в Житомирській, Волинській, Хмельницькій, Київській та Одеській областях.

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Нагадаємо:

Для встановлення нового енергетичного обладнання за координації Міненерго та сприяння Єврокомісії експерти Програми розвитку Організації Обʼєднаних Націй (UNDP) провели енергоаудит 26 закладів охорони здоров’я країни.

Економічна правда

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