Фонд держмайна продав Охтирський хлібокомбінат майже за 50 мільйонів

фото: ФДМУ

Фонд держмайна провів аукціон з приватизації єдиного майнового комплексу ДП "Охтирський комбінат хлібопродуктів" у Сумській області на суму 49,7 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба ФДМУ у Facebook.

"Також покупець додатково сплатить 9,9 млн гривень ПДВ, загальний економічний ефект може становити понад 59,6 млн гривень.

Охтирський комбінат хлібопродуктів – діюче підприємство, займається виготовленням борошна. Новий власник отримує актив зі значним потенціалом для розвитку, розташований у зручному місці з розвиненою логістикою.Придбаний об’єкт включає 259 одиниць нерухомого майна та інфраструктури, 24 одиниці транспортних засобів та спецтехніки та 1 496 одиниць рухомого майна", - йдеться у повідомленні.

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Згідно з умовами продажу, новий власник зобов’язаний не допустити звільнення працівників та погасити заборгованість протягом 6 місяців.

За даними Prozorro.Продажі, переможцем аукціону стало ТОВ "Голованівське хлібоприймальне підприємство" зі ставкою, що дорівнювала стартовій ціні, - 49,7 млн грн. Компанія була єдиним учасником аукціону.

Як зазначає liga.net, власником компанії раніше була Вінницька промислова компанія Віктора Пономарчука (група ViOil). Влітку 2023 року компанію переписали на мешканку Голованівська Каріну Настенко, при цьому директор залишився попередній - Валентин Горохівський.

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Економічна правда