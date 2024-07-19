IEA очікує рекордного зростання попиту на електроенергію у світі, зокрема через спеку

Міжнародне енергетичне агентство (IEA) прогнозує зростання попиту на електроенергію у 2024 та 2025 роках на одному з найвищих рівнів за останні два десятиліття.

Про це йдеться у звіті IEA.

У звіті йдеться, зокрема, що світовий попит на електроенергію зростає найшвидшими темпами за останні роки завдяки стійкому економічному зростанню, інтенсивній спеці та зростаючому використанню технологій, що працюють на електроенергії, таких як електромобілі та теплові насоси.

У той же час, відновлювані джерела енергії продовжують стрімке зростання, а сонячна енергетика продовжує встановлювати нові рекорди.

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За прогнозами, світовий попит на електроенергію зросте приблизно на 4% у 2024 році порівняно з 2,5% у 2023 році - це буде найвищий річний темп зростання з 2007 року, за винятком відскоків, що спостерігалися після світової фінансової кризи та пандемії Covid-19.

Згідно зі звітом, значне зростання світового споживання електроенергії продовжиться і в 2025 році, коли зростання знову становитиме близько 4%.

"Відновлювані джерела електроенергії також швидко розвиватимуться в цьому та наступному роках, а їхня частка у світовому постачанні електроенергії, за прогнозами, зросте з 30% у 2023 році до 35% у 2025 році. Прогнозується, що у 2025 році кількість електроенергії, виробленої з відновлюваних джерел у всьому світі, вперше затьмарить кількість електроенергії, виробленої з вугілля.

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Очікується, що лише сонячна енергетика забезпечить приблизно половину зростання світового попиту на електроенергію у 2024-2025 роках, а сонячна та вітрова енергетика разом - три чверті цього зростання", - йдеться у повідомленні.

Незважаючи на різке зростання відновлюваних джерел енергії, світове виробництво електроенергії з вугілля навряд чи знизиться цього року через значне зростання попиту, особливо в Китаї та Індії, йдеться у звіті.

Економічна правда