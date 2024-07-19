Український стартап створив перший в країні будинок на 3D-принтері

Український стартап 3D UTU створив перший в країні будинок на 3D-принтері для родини загиблого Героя з Ірпеня.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"Нове житло для сім’ї захисника побудували за допомогою 3D-принтера від українського стартапу 3D UTU. Будинок площею 130 м² звели всього за 58 мотогодин, а це приблизно 2 доби роботи принтера. Дружина й діти безкоштовно отримали ключі від помешкання", - написав Федоров.

Він також зазначив, що таке будівництво — це не тільки про швидкість та економічність. "Ця технологія також дає можливість зводити енергоефективні та більш екологічні будинки", - додав міністр.

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За його інформацією, російські окупанти знищили будинок родини Ярослава Березова під час окупації міста в 2022 році. Ярослав Березов загинув у боях за Бахмут того ж року.

Економічна правда