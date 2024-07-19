В Україні змінили форму квитка на автобус 

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури затвердило нову форму автобусного квитка.

Про це повідомили в пресслужбі міністерства.

Як йдеться в повідомленні, тепер квиток може бути довільної форми, головне — щоб були відображені основні атрибути, яких потребують пасажири та які вимагає профільне законодавство.

"Чинності зміни набирають через три місяці з дня офіційної публікації – тобто 19 жовтня. За цей час перевізники зможуть підготуватися до використання оновленої форми квитка", - повідомили в міністерстві.

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Серед основних змін:

скасовано норму щодо кольору та розміру квитка, тарифних зон, залежно від виду сполучення. Тепер не має значення, якого кольору та розміру буде квиток – головне наявність обов’язкових елементів.

визначено обов’язкові реквізити – це інформація про маршрут, вартість проїзду, реєстраційний номер квитка, час та дату відправлення і прибуття рейсу, інформація про перевізника та оператора автоматизованої системи обліку оплати проїзду, дані про страхування. Також серед обов’язкових реквізитів - строк/термін дії квитка, якщо на маршруті діє автоматизована система обліку оплати проїзду.

Також, як йдеться в повідомленні, оновлений наказ визначає, що електронний квиток може бути на телефоні чи будь-якому іншому цифровому гаджеті та є рівноцінним надрукованому квитку.

Нагадаємо:

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На початку червня Верховна Рада схвалила законопроєкт Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури №5705. Він створює передумови до впровадження електронних квитків на автомобільному та міському електричному транспорті.

Економічна правда