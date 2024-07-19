"Державний оператор тилу" пояснив, чому зірвалась закупівля бронежилетів на 2 млрд

"Державний оператор тилу" (закупівельна організація Міністерства оборони - "ДОТ") на початку липня не зміг знайти постачальників на 90 000 бронежилетів для армії.

Про це повідомляється на сайті Prozorro, пише LIGA.net.

Як зазначає видання, тендер з очікуваною вартістю 2,74 млрд грн був розбитий на дев'ять лотів. Лише один із них – на 15 000 комплектів за 390 млн грн – знайшов постачальника, ним став Темп-3000.

У "ДОТ" розповіли, що під час підготовки до тендеру закупівельна організація проводила консультації з потенційними постачальниками, і вони підтвердили готовність взяти участь у закупівлі.

Реклама:

Однак коли закупівля була оголошена, потенційні постачальники не надали пропозицій.

"Це сталося через ряд причин, які вплинули на ціноутворення: у період між ринковими консультаціями та завершенням періоду подачі пропозицій в закупівлі значно змінився курс валют і відбулося здорожчання електроенергії. Тому пропозиції, які надавали потенційні постачальники до оголошення процедури, втратили актуальність", – пояснив "ДОТ".

Лоти закупівлі переоголосять після уточнення очікуваної вартості.

Реклама:

Станом на 19 липня "ДОТ" уклав договори на 63% від запланованого річного обсягу закупівлі бронежилетів.

У 2023 році в закупівлях Міністерства оборони брали участь три постачальники бронежилетів: Темп-3000, Харківський завод засобів індивідуального захисту й Укртак.

У 2024 році до закупівель долучилася компанія "АК-Інвестпром", представник виробника MARS Armor. Планує бути учасником майбутніх закупівель "Українська броня".

Загалом в Україні шість компаній отримали акт відповідності бронежилетів технічним специфікаціям Міністерства оборони, ще три проходять процедуру перевірки.

Нагадаємо:

Міністерство оборони запустило процес зміни керівництва та реорганізації Головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ.

Економічна правда