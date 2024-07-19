Банки збільшили курс валют попри зміцнення гривні Нацбанком

Середній курс долара до гривні у четвер 19 липня у банках України зріс на 10 копійок, до 41,90 грн за долар, євро зріс на 5 копійок - до 45,80 гривні.

Про це йдеться у даних minfin.com.ua.

Так, у розрізі банків курс основних іноземних валют до гривні наступний:

ПриватБанк: долар - 41.15 - 41.75, євро - 44.80 - 45.80.

Райффайзенбанк (при оплаті карткою): долар - 40.73 - 42.12, євро - 44.39 - 46.19.

ПУМБ: долар - 41.40 - 41.90, євро - 45.20 - 45.80

monobank (при оплаті карткою): долар - 41.30 - 41.83, євро - 44.95 - 45.80

На 10:00 курс долара проти гривні на "чорному ринку" становив 41,83 – 41,93 грн.

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На цей же час "чорний" курс євро становив 45,65 – 45,80 грн.

Раніше, Національний банк України встановив на 19 липня 2024 року офіційний курс гривні на рівні 41,4220 грн за 1 долар США, що на 4 копійки менше.

Економічна правда.

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