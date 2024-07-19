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ЄС надасть "Укренерго" грант у 100 млн євро на відновлення та захист

П'ятниця, 19 липня 2024, 12:56 - Віктор Волокіта

Грантову угоду на 100 млн євро 18 липня підписали "Укренерго" та Представництво німецького держбанку розвитку KfW в Україні.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". 

Як йдеться в повідомленні, Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до "Укренерго" кошти спеціальної бюджетної програми ЄС "Ukraine Investment Facility" та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів, таких як: 

Модернізація високовольтних підстанцій в західних регіонах України та розбудова міждержавних інтерконекторів, які з’єднують Україну з енергосистемою континентальної Європи. 

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Ремонт та відновлення зруйнованого або пошкодженого російськими обстрілами обладнання на високовольтних підстанціях, а також закупівля і поставка нового обладнання.

Заходи з посилення фізичного захисту підстанцій "Укренерго".

"Цей грант – це вже друга фаза цільової програми "Реконструкція та відновлення інфраструктури передачі електроенергії України". 11 червня, під час Берлінської конференції з відновлення України (#URC2024), "Укренерго" підписало з KfW угоду щодо першої фази програми на суму 15 млн євро", - нагадали в компанії. 

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Нагадаємо:

Від початку повномасштабної війни "Укренерго" вже залучило міжнародної допомоги на 1,5 мільярда євро. Зокрема, 324 мільйони євро - були залучені за підтримки KfW.

Економічна правда

Укренерго електроенергія війна
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