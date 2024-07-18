Скелет динозавра на аукціоні продали за рекордні 44,6 мільйона доларів
Скелет великого динозавра був проданий за 44,6 млн дол на аукціоні у Нью-Йорку – найбільшу суму, яку коли-небудь платили за скам’янілість.
Про це повідомляє пресслужба BBC.
Зазначається, що рослиноїдний стегозавр на прізвисько Апекс мав 3,4 м заввишки і 8,3 м завдовжки від носа до хвоста, і "посідає одне з перших місць серед найповніших скелетів, коли-небудь знайдених".
Він був проданий анонімному покупцеві, який сказав, що Апекс народився в Америці і залишиться в Америці.
Апекс був випадково знайдений палеонтологом у 2022 році поблизу однойменного містечка у західному американському штаті Колорадо.
За даними аукціонного дому, скам'янілість перевищила оцінку перед продажем більш ніж в 11 разів.
Вважається, що Апекс блукав планетою близько 150 мільйонів років тому під час пізнього юрського періоду.
Економічна правда