Арештовано майно на 1 млрд грн довіреної особи Януковича

В Україні арештували майно колишнього народного депутата, якого підозрюють у фінансуванні окупаційних угруповань РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Загальна сума заблокованих активів становить понад 1 млрд грн. Мова йде про банківські рахунки та 4 квартири у Києві, будинок та землю поблизу столиці, а також 7 авто преміум класу, серед яких Maybach.

Фігурант був довіреною особою президента-втікача Віктора Януковича та входив до забороненої Партії регіонів. За даними джерела УП, йдеться про Миколу Янковського.

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За процесуального керівництва Офісу генерального прокурора йому та трьом його спільникам повідомлено про підозру у фінансуванні та матеріальному забезпеченні діяльності терористичної організації "ДНР".

За даними слідства, екснардеп від "Партії регіонів" разом із спільниками розробили злочинний план. Він полягав у створенні за законодавством так званої "ДНР" юридичної особи у тимчасово окупованому місті Горлівка, а також у відновленні виробництва та постачанні медпрепаратів до закладів "міністерства охорони здоров’я ДНР".

У 2015 році підозрювані знайшли зв’язки у політичному колі "ДНР" та відновили господарську діяльність підприємства з виробництва ліків на окупованій території. Вони забезпечують аптеки псевдореспубліки медикаментами та постачають знеболювальні для аптечок і військових шпиталів країни-агресора під час повномасштабного вторгнення.

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Сплачуючи визначені "податки" до бюджету "ДНР" через "центральний республіканський банк", підозрювані здійснюють фінансування терористичної організації.

Екснардеп виїхав за кордон ще до початку повномасштабного вторгнення, двоє з його спільників перебувають на тимчасово окупованій частині Донеччини та продовжують управляти нелегальним бізнесом.

Українська правда