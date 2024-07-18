Київстар та dobro.ua зібрали понад 3,3 мільйони гривень на відновлення лікарні "Охматдит"  

В межах спільної ініціативи компанії "Київстар" та благодійної платформи dobro.ua щодо відновлення найбільшої Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", яка зазнала значних руйнувань після прямого влучання російською ракетою 8 липня 2024 року, компанією було виділено 10 млн грн, а небайдужі українці зібрали ще понад 3,3 млн грн.

Щорічно медичний заклад приймає на лікування до 20 тисяч маленьких пацієнтів: дітлахів зі складними травмами, з онкологією, важкими захворюваннями та тих, хто готується до пересадки органів.

Російська ракетна атака завдала колосальних втрат лікарні: пошкоджено 12 відділень, з яких 8 — хірургічних, 5 — онкологічних, два реанімаційних відділення, операційний блок, відділення радіології та променевої терапії.

Також пошкоджена єдина в країні онкогематологічна лабораторія, втрачено дороговартісне обладнання, постраждали діти, їх батьки та лікарі медичного закладу.

"Нещодавно в рамках Місяця донорства, що проводить Київстар для своїх співробітників, я здавав кров в "Охматдиті". Важко усвідомлювати, що місце порятунку дітей, які щосили боряться з важкими хворобами, стало ціллю для ворога. Наша компанія однією з перших відреагувала на цю трагедію та надала 10 мільйонів гривень допомоги на відновлення однієї з найбільших дитячих лікарень в Україні", — зазначив Олександр Комаров, генеральний директор Київстар.

В день трагедії Київстар одним з перших анонсував передачу 10 мільйонів грн. на відновлення "Охматдиту". Реалізація допомоги відбудеться спільно з партнером компанії — фандрейзинговою платформою dobro.ua (МБФ "Українська Біржа Благодійності").

Також, разом з фондом, мобільний оператор анонсував збір на нове обладнання, замість знищеного, та термінові потреби. Станом на сьогодні сума збору складає понад 3,3 мільйони гривень.

Додатково ОТТ-платформа "Київстар ТБ" перерахує кошти від пакету "Благодійний" у липні на допомогу для відновлення "Охматдиту". Щомісяця платформа перераховує 40% від вартості цього пакету на допомогу дітям в рамках ініціативи "Дитяча надія".

"Команда dobro.ua, як і інші благодійники, роками підтримує "Охматдит", адже ця лікарня — найбільша в Україні та допомагає найскладнішим маленьким пацієнтам боротися з недугами та одужувати, — коментує Ірина Гуцал, директорка благодійної платформи dobro.ua. — Завдяки внеску Київстар та десятків тисяч небайдужих українців, ми долучимося до відновлення головної дитячої лікарні країни, бо українські діти мають перемагати хвороби".

Наразі збір триває. Всі охочі допомогти можуть зробити свій внесок, долучившись до ініціативи за посиланням - https://dobro.ua/reserve_fund/ohmatdyt/