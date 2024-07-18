Ціни на нафту зростають на тлі значного падіння запасів в США

Ціни на нафту продовжили зростання з попередньої сесії, підтримувані більшим, ніж очікувалося, скороченням запасів нафти минулого тижня в США.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту марки Brent виросли на 32 центи, або на 0,4%, до 85,40 доларів за барель. Ф'ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate (WTI) зросли на 48 центів, або на 0,6%, до $83,33.

Минулого тижня запаси нафти в США скоротилися на 4,9 мільйона барелів, згідно з останніми даними Управління енергетичної інформації США. Це перевищує прогноз зниження на 4,4 мільйона барелів у звіті Американського інституту нафти, який був опублікований торговельною групою.

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"Сигнали здорового попиту з США переважують занепокоєння з приводу скромного зростання Китаю минулого тижня", - сказала Пріянка Сачдева, старший ринковий аналітик Phillip Nova.

"Сподівання на пом'якшення монетарної політики ФРС, яке може прискорити економічне зростання, і цьогорічні літні подорожі в США забезпечують достатню підтримку попиту на нафту з боку найбільшої економіки світу", - сказала Сачдева.

Перспективи зниження відсоткових ставок в найближчі місяці як в США, так і в Європі також сприяли підтримці на ринку.

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Економічна правда.