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Негода спричинила аварійні відключення на Київщині

Середа, 17 липня 2024, 19:55 - Артур Крижний

Через негоду на Київщині сталися аварійні відключення, - найбільше постраждали Бучанський та Вишгородський райони.

Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.

"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони", - йдеться у повідомленні.

Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях.

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Нагадаємо:

У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.

Економічна правда.

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