Негода спричинила аварійні відключення на Київщині
Середа, 17 липня 2024, 19:55 -
Через негоду на Київщині сталися аварійні відключення, - найбільше постраждали Бучанський та Вишгородський райони.
Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
"Гроза спричинила аварійні відключення на Київщині. Найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони", - йдеться у повідомленні.
Енергетики ДТЕК вже ліквідовують наслідки аварій на місцях.
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Нагадаємо:
У четвер 18 липня графіки погодинних відключень електроенергії застосовуватимуть протягом усієї доби.
Економічна правда.
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