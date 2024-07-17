Через шахрайство на 1 мільярд доларів в США засудили китайського магната

getty images

Китайський бізнесмен у вигнанні Го Веньгуй був визнаний американським судом винним в ошуканні своїх онлайн-підписників у мільярдній афері.

Про це повідомляє BBC.

Бізнесмена, що критикує компартію Китаю, визнали винним за дев'ятьма з 12 пунктів обвинувачення, в тому числі у рекеті, шахрайстві та відмиванні грошей.

Прокурори заявили, що Го зібрав понад 1 млрд дол від онлайн-послідовників, які приєдналися до нього в інвестиційних і криптовалютних схем між 2018 і 2023 роками.

Реклама:

Зазначається, що винесення вироку Го призначено на 19 листопада, коли він може провести за ґратами десятки років. Він перебуває у в'язниці з моменту свого арешту в березні 2023 року.

Зібрані гроші були використані для фінансування розкішного способу життя Го, який включав особняк площею 50 000 квадратних футів, Lamborghini вартістю 1 мільйон доларів і яхту вартістю 37 мільйонів доларів.

Повідомляється, що Го має кілька псевдонімів, зокрема Майлз Го, Майлз Квок і "Брат Сьомий". Коли у 2023 році йому було пред'явлено звинувачення, він був названий Хо Ван Квок.

Реклама:

"Тисячі онлайн-підписників Го стали жертвами, щоб він міг жити безтурботним життям", -- заявив після винесення вироку прокурор Манхеттена Деміан Вільямс.

Економічна правда.