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Комітет Ради підтримав акциз на солодку воду: як можуть подорожчати напої

Середа, 17 липня 2024, 16:29 - Артур Крижний

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про запровадження податку на солодку воду з наступного року. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Ну комітет підтримав №9032-1 щодо запровадження податку на солодку воду з наступного року. Я не голосував. Не розумію як це можна адмініструвати нормально", - заявив він.

За його словами, "За" проголосувало 16 членів комітету.

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Законопроєктом пропонується шляхом внесення змін до податкового кодексу віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.

"Тобто на пляшку Коли це вже десь 4,5 грн податку на літр", - додав нардеп.

Економічна правда.

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податки законодавство
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