Комітет Ради підтримав акциз на солодку воду: як можуть подорожчати напої

Фінансовий комітет Верховної Ради підтримав законопроєкт про запровадження податку на солодку воду з наступного року.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Ну комітет підтримав №9032-1 щодо запровадження податку на солодку воду з наступного року. Я не голосував. Не розумію як це можна адмініструвати нормально", - заявив він.

За його словами, "За" проголосувало 16 членів комітету.

Реклама:

Законопроєктом пропонується шляхом внесення змін до податкового кодексу віднести води, включаючи мінеральні та газовані, з доданням цукру чи інших підсолоджувальних або ароматичних речовин до підакцизних товарів та встановити специфічну ставку податку у розмірі 0,1 євро за 1 літр напою.

"Тобто на пляшку Коли це вже десь 4,5 грн податку на літр", - додав нардеп.

Економічна правда.

Реклама: