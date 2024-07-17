ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про компенсації за втрачене переселенцями житло
Середа, 17 липня 2024, 13:40 -
Верховна Рада прийняла у першому читанні закопроєкт #11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк
"За основу - 290", - написав депутат.
За його інформацією, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:
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- досягли пенсійного віку;
- мають на утриманні дитину віком до шести років;
- мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
- мають на утриманні дитину з інвалідністю;
- виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років; - є особами з інвалідністю ІІІ групи.
"Також прийнято у першому читанні законопроєкт #11281 - щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб). За основу- 280", - додав Железняк.
Економічна правда
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