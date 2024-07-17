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ВР ухвалила в першому читанні законопроєкт про компенсації за втрачене переселенцями житло

Середа, 17 липня 2024, 13:40 - Віктор Волокіта

Верховна Рада прийняла у першому читанні закопроєкт #11028 щодо пріоритетного права деяких категорій внутрішньо переміщених осіб на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна. 

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк

"За основу - 290", - написав депутат.

За його інформацією, на рівні закону пріоритетне право на отримання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, матимуть такі категорії ВПО:

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  • досягли пенсійного віку;
  • мають на утриманні дитину віком до шести років;
  • мають на утриманні двох неповнолітніх дітей;
  • мають на утриманні дитину з інвалідністю;
  • виховують без одного з подружжя дитину віком до 14 років; - є особами з інвалідністю ІІІ групи.

"Також прийнято у першому читанні законопроєкт #11281 -  щодо забезпечення житлових прав внутрішньо переміщених осіб (створення інформаційної бази даних об'єктів нерухомого майна для проживання внутрішньо переміщених осіб). За основу- 280", - додав Железняк. 

Економічна правда

Верховна рада житло
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