Руанда охоронятиме газовий проєкт вартістю $20 мільярдів у Мозамбіку

Охоронна компанія, яку підтримує правляча партія Руанді, найнята для забезпечення охорони гігантського газового проєкту TotalEnergies в Мозамбіку вартістю 20 мільярдів доларів.

Про це повідомляє газета Financial Times.

Isco Segurança, спільне підприємство між Isco Global Limited з Руанді та місцевою мозамбіцькою компанією, надає послуги беззбройної охорони на об'єкті з виробництва зрідженого природного газу вартістю 20 мільярдів доларів у провінції Кабо-Делгадо. Total підтвердила це Financial Times у відповідь на запити.

Після нападу ісламістських бойовиків на сусіднє місто Пальма, в результаті якого загинули десятки людей, включаючи іноземних підрядників, які працювали над проектом, Total оголосила форс-мажор і призупинила проект у 2021 році.

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Згодом Руанда розгорнула понад 4 тисячі військовослужбовців для забезпечення безпеки в регіоні згідно з угодою між президентом Мозамбіку Філіпе Н’юсі та його руандійським колегою Полем Кагаме. Руандійські війська допомогли відновити безпеку, але жоден з лідерів не розкрив, як було профінансовано розгортання, яке, за оцінками, коштувало Руанді сотні мільйонів доларів.

Total відмовилася коментувати власність Isco Segurança, але зазначила, що компанія була обрана після "ретельного тендерного процесу", надавши "найконкурентнішу пропозицію". Згідно з корпоративними документами від 24 червня 2022 року, Isco Global володіє 70% Isco Segurança.

Total заявила: "Ми вітаємо пропозиції від усіх підрядників, які можуть конкурувати, включаючи тих, хто має присутність у Руанді або належить руандійцям. Isco Segurança пройшла процес належної перевірки відповідно до правил, і не було жодних перешкод для роботи з ними".

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Total сподівається відновити будівництво проекту Mozambique LNG цього року, але наразі форс-мажор залишається в силі.

Економічна правда.