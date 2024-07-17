Керівника "Київавтодору" підозрюють у завданні мільйонних збитків на ремонті дороги

Правоохоронці повідомили про підозру у службовій недбалості колишньому заступнику керівника Служби автомобільних доріг у Київській області – чинному генеральному директору КК "Київавтодор.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно із матеріалами слідства, в 2019 році між Службою автомобільних доріг у Київській області та приватним товариством укладено угоду на здійснення поточного середнього ремонту автомобільної дороги Р – 19 Фастів – Митниця – Обухів - Ржищів.

"У подальшому, перебуваючи на посаді заступника начальника з розвитку доріг Служби автомобільних доріг в Київській області, підозрюваний не перевірив достовірність даних, внесених до актів приймання виконаних будівельних робіт та підписав їх", - йдеться в повідомленні.

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Згідно висновків експертів, вартість будівельних робіт, які не могли бути прийняті, оскільки потребують перероблення, складає 42 млн гривень, з яких саме підозрюваний прийняв роботи на суму понад 14 млн гривень.

Слідство триває.

Згідно з даними сайту КК "Київавтодор", гендиректором корпорації є Олександр Федоренко.

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