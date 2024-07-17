Дерегуляція: Рада перевела дозволи та ліцензії на декларативний принцип 

На час дії воєнного стану дозволи та ліцензії переводяться на декларативний принцип. Такі норми містить урядовий законопроєкт № 7331, підтриманий Верховною Радою на засіданні 17 липня в другому читанні та в цілому.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

Як йдеться в повідомленні, проєкт закону покликаний допомогти бізнесу прилаштуватися до умов роботи під час війни, стимулювати ділову активність та сприяти розвитку економіки.

"Від початку повномасштабного вторгнення ми перевели на декларативний принцип 58 дозволів, 13 ліцензій та до 500 інших публічних послуг для бізнесу, запровадили грантові програми підтримки бізнесу, розширили доступне кредитування тощо.

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Заходи дозволили бізнесу адаптуватися до умов війни та продовжувати працювати. Зокрема, ми активно впроваджували реформу дерегуляції й переглянули понад 1300 регуляторних інструменти для бізнесу, з яких 456 рекомендували скасувати, 584 – спростити", - зазначила перша віцепремʼєр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, українці зможуть розпочинати власну справу, яка потребує отримання дозволів чи ліцензій, просто безоплатно задекларувавши відповідну діяльність.

"Подати передбачені законодавством документи, як от заявки на продовження дії дозволів, відповідну звітність та інші документи буде потрібно після закінчення дії воєнного стану", — додала Юлія Свириденко.

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Згідно з підтриманим проєктом закону, декларативний принцип провадження господарської діяльності запроваджується на період дії воєнного стану для діяльності, що потребує отримання дозволів, ліцензій та інших результатів публічних (публічних електронних) послуг. При цьому:

Декларація, подана за цим законом прирівнюється по статусу до дозволу, ліцензії чи інших результатів надання публічних послуг. А декларації про провадження господарської діяльності, подані раніше, продовжують діяти відповідно до цього закону.

Декларація може бути подана в будь-якому місці країни – незалежно від того, де розташоване підприємство, чи мешкає підприємець.

Декларація дійсна на період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування). Після цього підприємець має звернутися за відповідними дозволами чи ліцензіями до дозвільних органів. В разі такого звернення декларація буде чинною до отримання дозволу або ж відмови.

Отримані раніше дозволи, ліцензії, терміни яких закінчуються, автоматично продовжуються до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але на термін не менший трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

У період дії воєнного стану переоформлювати раніше отримані дозвільні документи, вносити зміни до інформації в декларації тощо не потрібно - навіть якщо настали визначені законодавством терміни для цього.

Обов’язкові звіти, повідомлення, документи, що не подавалися під час воєнного стану, мають бути подані до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан (але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування).

Планові перевірки з питань видачі дозвільних документів на час дії воєнного стану припиняються.

"Протягом 15 днів після набуття чинності законом дозвільні органи мають опублікувати на своїх офіційних вебсайтах переліки декларацій про провадження господарської діяльності, які були подані до набрання чинності цим Законом. А уряд протягом 2 місяців має ухвалити підзаконні акти, необхідні для виконання закону", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда