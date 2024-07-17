ТРЦ Respublika Park одним із перших в Україні переходить на імпортну електроенергію для стабільної роботи

ТРЦ Respublika Park, найбільший торгово-розважальний центр України та Східної Європи, продовжує впроваджувати інноваційні рішення для забезпечення стабільного енергопостачання.

У відповідь на виклики сьогодення, пов'язані з перебоями в енергопостачанні, ТРЦ перейшов на використання імпортної електроенергії, ставши одним з перших об'єктів в країні, хто впроваджує такі рішення.

Рішення спрямоване на забезпечення стабільної роботи центру та підтримку національної енергетичної системи в умовах воєнного стану.

CEO ТРЦ Юлія Щаслива зазначила: "Ми прагнемо забезпечити нашим відвідувачам комфорт та безпеку за будь-яких обставин. Перехід на імпортну електроенергію дозволяє нам не лише підтримувати стабільну роботу комплексу, але й знижувати навантаження на внутрішню енергетичну систему, що важливо для всієї країни."

Згідно з новою постановою уряду, підприємства, які імпортують 80% електроенергії від свого споживання, може гарантувати собі роботу без відключень. Це дозволяє ТРЦ Respublika Park гарантувати функціонування всіх магазинів, закладів харчування та розважальних зон, навіть під час пікових навантажень на енергомережу.

Перехід на імпортну електроенергію є важливим кроком для підтримки енергетичної стабільності країни. Це рішення допомагає зменшити дефіцит електроенергії та забезпечити безперервну роботу важливих об'єктів інфраструктури, таких як ТРЦ Respublika Park.

Це жодним чином не впливає на постачання електроенергії для населення, а навпаки, сприяє зменшенню навантаження на енергетичну систему та запобіганню відключенням.

Основні переваги переходу на імпортну електроенергію:

Зменшення навантаження на українську енергомережу: Завдяки імпорту електроенергії з країн ЄС, Respublika Park допомагає знизити навантаження на внутрішні джерела електропостачання, що є критично важливим у поточних умовах.

Безперебійна робота бізнесу: Використання імпортної електроенергії дозволяє забезпечити безперебійне функціонування всіх магазинів, офісів та розважальних закладів ТРЦ, що, у свою чергу, створює комфортні умови для відвідувачів і робочих місць для працівників.

Безперебійна робота бізнесу: Використання імпортної електроенергії дозволяє забезпечити безперебійне функціонування всіх магазинів, офісів та розважальних закладів ТРЦ, що, у свою чергу, створює комфортні умови для відвідувачів і робочих місць для працівників. Підтримка економіки: Забезпечення стабільної роботи комерційних підприємств сприяє розвитку економіки країни, створює нові робочі місця та підтримує соціально-економічну стабільність.

Нагадаємо, що минулого року Respublika Park інвестував понад 1 мільйон доларів у придбання потужних генераторів, а щомісяця витрачає сотні тисяч гривень на їх обслуговування та паливо.

Також Respublika Park продовжує інвестувати в інноваційні рішення та інфраструктуру для електромобілів, у співпраці зі світовим брендом Wallbox та компанією 1UP, центр встановив 29 зарядних станцій для електромобілів, що дозволяє власникам електрокарів зручно заряджати свої автомобілі навіть під час відключень електроенергії.

"Наша мета - залишатися надійним та комфортним місцем для шопінгу та відпочинку киян за будь-яких обставин. Ми віримо в перемогу України та готуємося до активної участі у відновленні економіки після війни", - підсумувала Юлія Щаслива.

Довідка

Respublika Park – супер-регіональний ТРЦ, відкритий у листопаді 2021 року в Києві, загальна площа – 300 000 кв.м. Власник ТРЦ – австрійська компанія Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, що була заснована у Відні у 2013 році та працює у сфері нерухомості. Наразі акціонер Республіка Парк успішно представлений на ринках нерухомості Центральної та Східної Європи. Trafin здійснює значні інвестиції в торгові, готельні та житлові комплекси у багатьох країнах та є вагомим учасником інвестиційного сектору української економіки як акціонер ТРЦ Respublika Park.