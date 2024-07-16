Дискусії тривають 10 років: Рада ухвалила закон про екомодернізацію промпідприємств

Верховна Рада України схвалила у другому читанні рамковий законопроект №11355 "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення".

Про це повідомляє повідомляє пресслужба Мінприроди.

"Сьогодні надважливий день у формуванні євроінтеграційного екологічного законодавства України. 256 голосів "за" прийняття рамкового законопроекту "Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення", що імплементує Директиву 2010/75/ЄС", – прокоментував міністр захисту довкілля та природних ресурсів Руслан Стрілець.

За його словами, Закон про екологічну модернізацію підприємств неодноразово виносився у зал для голосування і не отримував схвалення. Дискусії навколо цієї ініціативи тривають більше як 10 років.

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"Цей закон – не тільки про запровадження найкращих доступних технологій та методів управління (НДТМ). Він про цивілізовані правила гри, прозорість та цифрові інструменти управління. Відтак – зелене повоєнне відновлення промисловості, чисте довкілля та покращення умов життя українського народу.

Закон про екологічну модернізацію відкриває нам шляхи до міжнародного фінансування відновлення наших промислових підприємств. Ми стаємо рівноправними партнерами європейських країн у формуванні кліматичної політики", – наголосив Руслан Стрілець.

Нагадаємо:

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У червні Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що посилює контроль за промисловим забрудненням.

Економічна правда