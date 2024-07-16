ВР прийняла за основу законопроєкт про нульову ставку екоподатку для біопаливних установок

Верховна Рада прийняла в першому читанні та за основу законопроєкт №9596 про внесення змін до Податкового кодексу щодо встановлення нульової ставки екологічного податку за викиди двоокису вуглецю установками, що використовують біопаливо як єдиний вид палива.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі, за законопроєкт проголосували 238 народних депутатів.

Сам документ уряд зареєстрував у Раді ще в серпні минулого року як євроінтеграційний.

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Як повідомлялося, на доопрацюванні та необхідності ухвалення законопроєкту №9596 наполягала, зокрема, асоціація виробників цементу "Укрцемент".

Вона зазначала, що чинна система оподаткування викидів СО2 в Україні не стимулює впровадження енергоефективних заходів і перехід на альтернативні джерела енергії.

Крім того, асоціація акцентувала, що з жовтня 2023 року Україна постає ще перед одним викликом через запровадження в ЄС Європейської зеленої угоди, яка передбачає додатковий податок для товарів із країн з низьким рівнем податкового вуглецевого навантаження - Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM).

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