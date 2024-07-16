Попит на кредити в єврозоні росте вперше за два роки

Падіння цін на житло та зниження вартості запозичень сприяють збільшенню попиту на іпотечні та споживчі кредити.

Про це повідомляє Financial Times.

Попит на кредити з боку домогосподарств єврозони зріс вперше за два роки, оскільки споживачі реагують на падіння цін на житло, зниження вартості запозичень і зростання довіри до економіки.

Європейський центральний банк заявив, що покращення перспектив на ринку житла, особливо в Німеччині, найбільшій економіці Європи, стало головним чинником відновлення попиту на іпотечні та споживчі кредити.

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Минулого року ціни на житло в Німеччині впали на 8,4%, що є одним з найбільших падінь в Єврозоні, де ціни в середньому знизилися на 1,1% порівняно з попереднім роком.

Пожвавлення попиту на кредити домогосподарств підтримує тимчасове відновлення економіки єврозони, але збільшення обсягів запозичень може також сприяти збереженню високої інфляції, що посилює обережність політиків щодо зниження відсоткових ставок.

Зазначається, що попит на кредити з боку бізнесу продовжує падати сьомий квартал поспіль через зниження інвестиційної активності та підвищення ставок за корпоративними кредитами.

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У другому кварталі банки дещо пом'якшили умови кредитування домогосподарств, водночас посиливши їх для бізнесу, особливо щодо кредитів на комерційну нерухомість.

Очікується, що в третьому кварталі попит на кредити зросте як з боку домогосподарств, так і з боку корпоративних позичальників.

Економічна правда