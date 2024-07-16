До кінця літа українські e-com продавці можуть доставляти товари безкоштовно

Поштово-логістичний оператор Meest ПОШТА продовжує розширювати можливості для українських онлайн-ритейлерів. Компанія оголосила про партнерство з української платформою для створення інтернет-магазинів Shop-Express.

У межах партнерства користувачі Shop-Express можуть відправляти власні товари за допомогою Meest ПОШТА безкоштовно та відстежувати їх прямо в системі.

"Ми в Meest усвідомлюємо потребу в підтримці українських e-com продавців. Інтеграція з платформою Shop-Express дозволить користувачам платформи удосконалити власну логістику і доставляти товари швидше та комфортніше", — зазначають у пресслужбі Meest ПОШТА.

З нагоди партнерства власники нових інтернет-магазинів на Shop-Express зможуть доставляти товари до 2 кг відділеннями Meest ПОШТА безкоштовно. За необхідності адресної доставки кур’єром вартість складатиме +30 грн до умов тарифу. Щоб скористатись пропозицією, потрібно створити ТТН в адміністративній панелі, скориставшись інструкцією. Спеціальні умови діють до 31 серпня 2024 року.

"Партнерство Shop-Express з Meest ПОШТА дозволить власникам інтернет-магазинів масштабувати онлайн продажі, надаючи можливість доставляти товари швидко та з більшою вигодою", — Алла Петриченко, засновниця Shop-Express.

Shop-Express — українська платформа для створення брендових інтернет-магазинів. Тут кожен має можливість самостійно будувати власний інтернет-магазин без програмістів і без шаблонів, змінювати дизайн та керувати вмістом магазину без обмежень.

Meest Пошта — український поштово-логістичний оператор, що входить у групу компаній Meest, яка також об'єднує Meest Shopping, Meest Cargo, Meest China, Meest Europe, Meest USA та Meest Canada.

Компанія заснована підприємцем Ростиславом Кісілем і вже понад 30 років працює на ринку поштових послуг у сегменті B2С та B2B. Meest дозволяє надсилати посилки у понад 70 країн світу в Північній та Південній Америках, Європі, Азії та Африки.