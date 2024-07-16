Розкішні бренди у Китаї надають 50% знижки, бо китайці стали менше купувати

У Китаї розкішні товари продаються зі знижками до 50 відсотків, оскільки покупці середнього класу обмежують витрати на них, а роздрібні торговці борються із затоварюванням.

Про це повідомляє видання Financial Times.

За словами інсайдерів та експертів, знижки в країні пропонують насамперед амбітні бренди, такі як Versace і Burberry.

Ці бренди почали продавати свої товари на місцевих платформах електронної комерції, щоб отримати вигоду від буму витрат на розкіш під час пандемії коронавірусу. Але зараз компанії електронної комерції знижують ціни, щоб збільшити трафік в умовах повільної економіки.

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На початку липня Marc Jacobs пропонував знижку понад 50 відсотків на сумки, одяг і взуття на Tmall Luxury Pavilion, преміальній платформі електронної комерції Alibaba, а Bottega Veneta пропонувала 24-місячний безвідсотковий кредит на придбання сумок на тому ж сайті.

У минулому на ринку розкоші в Китаї "всі були у виграші", сказав Джонатан Сібоні, засновник платформи збору та обробки даних Luxurynsight. "Зараз спостерігається поляризація між переможцями і переможеними".

"Виклик стоїть перед брендами, які застрягли посередині, і вони недостатньо дешеві або недостатньо великі, щоб вижити", - сказав він.

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За даними Luxurynsight, середнє зниження цін на продукцію Versace і Burberry в Китаї по всіх каналах дистрибуції досягло, а в деяких випадках перевищило 50 відсотків у 2024 році в порівнянні з 30 і 40 відсотками в 2023 році, відповідно.

Burberry попередив у своєму звіті за перший квартал, що річні прибутки не виправдають очікувань, а порівняльні продажі в магазинах на материковому Китаї впали на 21%.

Витрати китайських клієнтів за кордоном "знизилися, але тримаються краще, ніж у материковому Китаї", - заявили в компанії.

За словами експертів, провідні бренди, такі як Louis Vuitton, Hermès і Chanel, які виявилися більш стійкими в різних регіонах і націлені на людей з високими витратами, зберегли сильніший контроль над дистрибуцією і уникали знижок.

За даними консалтингової компанії Bain, внутрішній ринок розкоші в Китаї подвоївся в період з 2019 по 2021 рік, оскільки обмеження на подорожі під час пандемії змусили покупців купувати товари вдома.

Економічна правда.