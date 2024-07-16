У Києві відбудеться конференція "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри"

Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри".

Ця подія має на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.

Серед спікерів:

Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.

Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.

Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.

Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.

Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.

Владислав Ткачук, директор з маркетингу GlobalLogic Ukraine.

Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.

Тарас Лобода, директор департаменту інформаційної безпеки в Universal Bank | monobank.

Ігор Полич, CEO Devlight.

Ніна Левчук, керівниця кластеру відділу продажів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) в компанії Google.

та багато інших.

Під час івенту експерти:

Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.

Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.

Розглянуть стратегію економічного розвитку України.

Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.

Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтесь до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.

Дата: 17 липня

Час: 09:30-19:00

Київ & Online

Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: https://bit.ly/468oAWa

Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!

Partners: IT Ukraine Association, FAVBET Tech, Devlight.

HR partner: MI Agency.

Water partner: Моршинська.

Gift partner: Gifty.

Media partners: AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, PaySpace Magazine, UAFIC, Diia.City.Union.