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У Києві відбудеться конференція "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри"

Вівторок, 16 липня 2024, 14:37 - PROMOTED

Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри".

Ця подія має на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.

 

Серед спікерів:

  • Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.
  • Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.
  • Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
  • Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.
  • Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.
  • Владислав Ткачук, директор з маркетингу GlobalLogic Ukraine.
  • Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.
  • Тарас Лобода, директор департаменту інформаційної безпеки в Universal Bank | monobank.
  • Ігор Полич, CEO Devlight.
  • Ніна Левчук, керівниця кластеру відділу продажів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) в компанії Google.
  • та багато інших.

Під час івенту експерти:

  • Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.
  • Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.
  • Розглянуть стратегію економічного розвитку України.
  • Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.

Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтесь до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.

Дата: 17 липня

Час: 09:30-19:00

Київ & Online

Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: https://bit.ly/468oAWa

Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!

Partners: IT Ukraine Association, FAVBET Tech, Devlight.

HR partner: MI Agency.

Water partner: Моршинська.

Gift partner: Gifty

Media partners: AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, PaySpace Magazine, UAFIC, Diia.City.Union.

Економічна правда
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