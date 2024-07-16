У Києві відбудеться конференція "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри"
Juscutum у партнерстві з IT Ukraine Association запрошують на масштабний захід "Навігатори інновацій. Змінюй правила гри".
Ця подія має на меті зібрати амбітних бізнес-лідерів, інноваторів і впливових громадських та державних діячів для спільної цілі – впровадження інновацій в бізнес задля зростання, конкурентоспроможності та позитивного впливу на економічний розвиток України.
Серед спікерів:
- Віталій Кіндратів, заступник Міністра економіки України.
- Наталя Денікєєва, директорка директорату розвитку IT-індустрії у Міністерстві цифрової трансформації, керівниця проєктного офісу Дія.City.
- Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки.
- Дмитро Шимків, український топ-менеджер у галузі інновацій.
- Тарас Гошовський, директор з інформаційних та діджитал технологій МХП.
- Владислав Ткачук, директор з маркетингу GlobalLogic Ukraine.
- Андрій Бродецький, інвестиційний аналітик Horizon Capital.
- Тарас Лобода, директор департаменту інформаційної безпеки в Universal Bank | monobank.
- Ігор Полич, CEO Devlight.
- Ніна Левчук, керівниця кластеру відділу продажів у регіоні EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) в компанії Google.
- та багато інших.
Під час івенту експерти:
- Обговорять цифрову еволюцію в бізнесі.
- Подискутують про інновації, які можуть допомогти традиційним галузям бізнесу адаптуватися до нових викликів та зберегти конкурентоспроможність.
- Розглянуть стратегію економічного розвитку України.
- Поділяться стратегіями виходу на міжнародні ринки, а також про їх досвід, культурні та регуляторні виклики.
Це унікальна можливість об’єднатися з лідерами галузі, обговорити найсучасніші тренди та відкрити для себе нові шляхи розвитку. Приєднуйтесь до тих, хто готовий не тільки йти в ногу з часом, а й випереджати його, створюючи нові правила гри у світі бізнесу та технологій.
Дата: 17 липня
Час: 09:30-19:00
Київ & Online
Придбати квитки та ознайомитися з деталями заходу можна за посиланням: https://bit.ly/468oAWa
Не пропустіть можливість перейняти досвід провідних гравців ринку та дізнатися, як інновації можуть трансформувати ваш бізнес!
Partners: IT Ukraine Association, FAVBET Tech, Devlight.
HR partner: MI Agency.
Water partner: Моршинська.
Gift partner: Gifty.
Media partners: AIN, Mind, Vector, SPEKA, Dev.ua, LIGA ZAKON, Liga.net, PaySpace Magazine, UAFIC, Diia.City.Union.