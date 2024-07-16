"Нібулон" думав про те, аби оголосити банкрутство: "Це неправильний шлях"

Українська агрокомпанія "Нібулон" відмовилася від ідеї оголошення банкрутства, вважаючи, що це було б несправедливим стосовно кредиторів, які довіряли компанії.

Про це розповів власник "Нібулон" Андрій Вадатурський в інтерв'ю ЕП.

"Мені особисто казали, що треба оголосити банкрутство, списати борги і почати заново. Я довго мучився з цим, але вважаю, що це неправильний шлях", - розповів він.

За його словами, банкрутство було б несправедливим по відношенню до кредиторів, які довіряли компанії.

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"Нам треба об’єднати зусилля і покарати тих, хто спричинив цю ситуацію. Це російська агресія. Треба об'єднатися навколо того, щоб отримати компенсації від РФ", - продовжив він.

Компанія співпрацює з міжнародними фінансовими інституціями, такими як ЄБРР, IFC, EIB, FMO та DEG, а також з українськими банками.

Однак, процес реструктуризації боргів виявився складним та бюрократичним. Банки вимагають від компанії великої кількості документів та звітів, що призводить до додаткових витрат часу.

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Повну версію інтерв'ю читайте тут: "Мені казали, що треба оголосити банкрутство, списати борги і почати заново". Власник "Нібулону" Вадатурський про бізнес під час війни

Економічна правда.