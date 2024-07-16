Німецька логістична компанія допомогає російським підсанкційним виробникам з імпортом

Компанія HT Rus, яка належить зареєстрованій у Німеччині фірмі, пропонує російським підсанкційним компаніям послуги паралельного імпорту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Коли російські війська вторглися в Україну в лютому 2022 року, німецька логістична компанія Hellmann Worldwide Logistics заявила про вихід з російського ринку. Однак, деякі колишні співробітники московського офісу компанії вирішили використати цю ситуацію для власної вигоди.

До великої війни московський офіс Hellmann допомагав російським промисловим фірмам доставляти інструменти, запчастини та обладнання із Заходу. Після вторгнення такі поставки були обмежені міжнародними санкціями. Нова російська компанія Heinrich Tapp Rus (HT Rus), співвласниками якої були щонайменше два колишні співробітники Hellmann, взяла на себе співпрацю з багатьма старими клієнтами компанії.

Реклама:

HT Rus пропонує клієнтам у Росії "паралельний імпорт" – доставку товарів через треті країни, такі як Туреччина або Об'єднані Арабські Емірати, в обхід західних санкцій.

Використовуючи російські податкові документи за 2023 та 2024 роки, а також офіційні корпоративні реєстри в Росії та Німеччині, агентство Reuters з'ясувало, що HT Rus надає послуги російським клієнтам, які перебувають під міжнародними санкціями за підтримку кремлівської військової машини.

Фірма, яка минулого року отримала дохід у розмірі близько 17,5 млн доларів США, працює з російськими клієнтами, серед яких: Aurus, компанія, яка виробляє лімузини для Володимира Путіна; дочірні компанії Kamaz, виробника російських військових вантажівок; Тюменський акумуляторний завод, постачальник акумуляторів для виробника зброї.

Реклама:

HT Rus належить фірмі, зареєстрованій у Німеччині, акціонером якої є німецький бізнесмен, а до минулого місяця директором був ще один німець, згідно з корпоративними документами.

Hellmann Worldwide Logistics заявила, що не має жодного відношення до діяльності HT Rus або людей, які нею керують. Reuters не знайшло доказів порушення санкцій з боку Hellmann.

Економічна правда.