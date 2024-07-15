У Польщі оштрафували PayPal на 27 мільйонів доларів: причина

Польський антимонопольний регулятор (UOKiK) наклав штраф у розмірі 106,6 млн злотих (27,3 млн доларів) на платіжну компанію PayPal Europe за те, що вона у договорах із користувачами чітко не вказала умови, за якими вони можуть бути оштрафовані.

Про це пише Reuters.

За словами регулятора, заборонені дії, за які можуть бути накладені штрафи, були описані нечітко, і користувачі можуть не розуміти, що саме заборонено і які дії компанія може вжити в таких випадках.

"Положення PayPal є загальними, неоднозначними та незрозумілими. Читаючи ці положення, споживач не може передбачити, які з його дій можуть вважатися забороненими, або які санкції можуть бути застосовані до нього.

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"Таким чином, PayPal має необмежену можливість на власний розсуд вирішувати, чи вчинив користувач заборонену дію і яке покарання йому за це загрожує, яким може бути, наприклад, блокування грошей на рахунку", - йдеться в позиції UOKiK.

"PayPal прагне справедливо ставитися до своїх клієнтів і надавати їм точну, зрозумілу і прозору інформацію", - відреагували в PayPal.

"Ми тісно співпрацювали з UOKiK протягом усього розслідування, і ми розглядаємо сьогоднішню заяву. Як заявляє UOKiK, це рішення не є остаточним і буде можливість подати апеляцію", - додали в компанії.

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Економічна правда